Zašto se obeležava Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja? Đakon za Kurir otkriva duhovni značaj praznika

Danas, pravoslavni vernici obeležavaju jedan od najznačajnijih praznika -Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja. Ovaj praznik nosi sa sobom snažnu simboliku i pravila posta, a vernici se pridržavaju strogih običaja koji uključuju izbegavanje konzumiranja hrane i pića crvene boje, kao i korišćenje noževa.

Više o duhovnom značaju i običajima vezanim za ovaj praznik, čuli smo od našeg sagovornika, đakona Ivice Čirovića.

- Usekovanje glave Jovana Krstitelja obeležava jedan tragičan događaj u istoriji hrišćanstva, koji je vezan za period kada je na vlasti bio Irod Antipa, sin Iroda Velikog - započinje Čirović.

- Irod Antipa je, kao i njegov otac, bio tiranin ogrezao u greh, i to je dovelo do događaja koji danas obeležavamo. Na njegovom rođendanu, nakon što je njegova pastorka Salomija igrala pred gostima, on joj je obećao da će joj ispuniti bilo koju želju. Salomija, posavetovana od strane svoje majke Irodijade, zatražila je glavu Jovana Krstitelja, koji je bio zatvoren zbog toga što je javno kritikovao Iroda zbog nemoralne veze sa bratovljevom ženom.

- Irod, iako nerado, ispunio je obećanje i poslao dželata da Jovana pogubi. Njegova glava je doneta na tanjiru i predana Salomiji. Ovo je bio simbol nasilja nad pravdom i pravednošću, ali i opomena svim vernicima o snazi vere i pravednosti u trenucima iskušenja.

Đakon Čirović podseća da ovaj praznik nosi sa sobom poseban značaj kada je reč o postu i molitvi:

- Usekovanje je dan strogog posta, a ove godine je još značajnije jer je pao u sredu, što dodatno pojačava obavezu vernika da se uzdrže od svih mrsnih jela. U manastirima se upražnjava suhojedenije, dok je za vernike u parohijama važno da se posavetuju sa svojim sveštenikom o načinu posta.

On takođe naglašava važnost molitve na ovaj dan:

- Ovo je dan kada se vernici molitveno prisećaju stradanja Jovana Krstitelja, ali i mole za snagu da istraju u veri i pravdi, baš kao što je Jovan Krstitelj to činio, iako je znao da ga to može koštati života.

