"To je neprihvatljivo": Nastavljeni pregovori prosvetara i Vlade! Marjanović: Štrajka će biti, ovo je plata koju nastavnici traže

Pregovori prosvetara sa predstavnicima Vlade se nastavljaju, ali se čini da dogovora za sada nema. Naime, predstavnici prosvetnih sindikata odbili su predlog premijera Miloša Vučevića da plate budu povećane za 12 odsto.

Reporterka Kurira je za emisiju "Redakcija" iznela najnovije podatke:

- Usaglasili su se samo da je neophodno da se ovi pregovori nastave, a dogovoreno je i da Vlada zajedno sa sindikatima radi na donošenju strateškog dokumenta o poboljšanju stanja u prosveti.

O tome šta je bilo sporno na pregovorima, govorio je Dobrivoje Marjanović, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.

- Do dogovora nije došlo ne zahvaljujući nama, mi smo 11 meseci očekivali realizaciju protokola potpisanog sa Vladom republike Srbije, koji je potpisan oktobra 2023. godine. Očekivali smo dinamiku povećanja tokom ove godine, dokumentom koji smo potpisali Vlada se obavezuje da dovede zaradu početnika nastavnika do republičkog nivoa - ispričao je, i dodao:

- Na prvom sastanku, kada smo razgovarali sa predsednikom Vlade, rečeno nam je da će se truditi da u narednom periodu saopšte brojke. Juče su ih saopštili i dve stvari su sportne. Razdvojili su nastavno i nenastavno osoblje, primiće nejednako povećanje. Za nastavno osoblje povećanje će biti 12%, a 8% za nenastavno. To je za nas neprihvatljivo.

On je objasnio i kako bi ovi uslovi koji se zahtevaju izgledali u praksi:

- Plata početnika nastavnika koja je 86.861 dinar mora da dođe do republičkog proseka, koji bi bio oko 104 hiljade dinara. Mislimo da taj novac postoji u budžetu, da mogu da ga opredele, jer smo već dve-tri decenije zapostavljeni u odnosu na druge iz javnog sektora.

Marjanović je objasnio i koja je trenutna situacija, kada je najavljeni štrajk u pitanju:

- Mi smo najavili štrajk za 16. septembar, biće u svim školama koje pokrivaju četiri reprezantitivna sindikata, to je dve trećine škola u Srbiji. Za sada će to biti obustavljanje na jedan dan u svim gradovima koje pokrivamo. Kada Vlada vidi razočaranje prosvetnih radnika, očekujemo da se do kraja ispune obećanja. Sada naša deca koja završavaju srednju školu ne upisuju pedagoške fakultete.

