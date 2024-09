U Ekonomskoj školi "Đuka Dinić" u Leskovcu juče je pao deo plafona, a dve učenice su tom prilikom i povređene.

Dopisnica Kurira Emilija Andrejević nalazila se u Leskovcu, ispred pomenute škole, pa je otkrila kako je do ovoga došlo.

- Obe učenice pohađaju prvi razred ove srednje škole, a one su trenutno dobro. One su primljene u Urgnetni centar u Nišu radi provere svih neophodnih analiza, ali su ubrzo i puštene na kućno lečenje i to bez terapije. Važno je napomenuti da je ova zgrada stara čak 75 godina, od tada nije rekonstruisana, nije ništa uloženo u krov i nadgradnju.

01:48 Evo u kakvom su stanju učenice na koje je pao plafon! Direktorka škole za Kurir: Pre Hitne pomoći, nastavnica im dala prvu pomoć

Biljana Đorđević, direktorka Ekonomske škole, za Kurir je rekla sledeće:

- Ništa nije ukazivalo da bi nešto takvo moglo da se dogodi. Povređena je jedan devojčica, druga jće bila uplašena, pa smo zamolili ekipu Hitne pomoći da ih obe zbrine. Inače, prvu pomoć su devojčicama pružile nastavnike. Ja sam sve vreme, kao direktor škole, bila u kontaktu sa roditeljima, a poslednja informacija koju imam, nakon kompletne dijagnostike, jeste da su devojčice dobro i da će se danas kod kuće odmarati, a već sutra ih očekujemo na nastavi. Mi smo obavestili školsku upravu, policiju, učionicu smo stavili van upotrebe, nastavu smo reorganizovali, pa ništa od iste nije izgubljeno.

