"Mi polako gubimo strpljenje" Sagovornici Kurir televizije o štrajku prosvetara: Presdednik vlade je bio otvoren, ovo može učiniti

Premijer Srbije Miloš Vučević održao je sastanak sa predstavnicima sindikata prosvetnih radnika na kome je rečeno da će plate nastavnog osoblja od januara biti povećane 12 odsto, a zarade nenastavnog osoblja osam posto. Prosvetari, nezadovoljni ovom odlukom najavili su štrajk za 16. septembar.

Gošća "Pulsa Srbije" koja je diskutovala o tome šta će biti sa štrajkom prosvetara bila je Ana Dimitrijević iz Foruma beogradskih gimnazija.

- Očigledno naši zahtevi neće biti ispunjeni, barem u ovom trenutku. Doduše, nadamo se da u jednom trenutku hoće. Ti zahtevi će očigledno morati da se promene, jer kada vam neko obeća da će vam podići platu toliko da će se ona izjednačiti sa republičkim prosekom, dakle nikakvo bahaćenje, nikakve velike plate, već prosek, za koji mi već godinama kaskamo i ne možemo da dostignemo, što je sramota za jednu ozbiljnu državu. Oni će morati da daju veći procenat, jer ako je rečeno da će prosečna plata u decembru 2024. godine biti 110.000, mi nema šanse da dobacimo, ni sa ovim povećanjem koji oni nude, jer su pomerili to povećanje. Rekli su tokom 2024. godine, a sada su pred njen kraj rekli, izvinite imamo želju, ali nemamo novca, i mi bi trebalo da imamo razumevanja za to. Mi polako gubimo razumevanje i strpljenje, bili smo dovoljno strpljivi.

Potom je odgonetunla da li će morati da odustanu od jednog od dva zahteva, odnosno za plate ili za bezbednost samih nastavnika.

- Bezbednost se po meni ne pojačava kaznama, jesu uvedeni neki protokoli koji su promenjeni u odnosu na ranije, gde mi možemo dete da strožije kaznimo zbog nekog prestupa. Svakako, ja nisam pristalica kazne, već preventive. Mislim da je bolje da se uposle socijolozi, pedagozi, psiholozi... Da razgovaraju na polugodišnjem nivou, da se prati njihovo stanje. Taj kadar moraju da se zaposle.

Detalje sa sastanka reci ce nam nasa Teodora Borozan i njen sagovornik Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola.

- Predsednik vlade je bio potpuno otvoren prema nama, rekao je šta može da učini vlada za prosvetu, a to je povećanje 12 odsto od prvog junara 2025. godine. S' tim da se to povećanje ne odnosi na sve sektore obrazovanja, ako je za javni sektor osam odsto, za nas je 12. Nismo bili zadovoljni predlogom, jer ako ste potpisali i raspravljali da će to biti jednako prosečnoj plati u Srbiji, s početnom platom nastavnika, onda to morate da ispoštujete. U našoj zemlji mora da se utvrdi odgovornost, ko za šta odgovara.

