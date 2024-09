Besmrtnost za 220.000 dolara? Nemačka kompanija eksperimentiše sa 6 osoba: U istoriji čovečanstva, ovo smo čuli samo u religijama

Da li biste voleli da proživite jedan, kvalitetan život, ili da za 220.000 dolara imate mogućnost da živite beskonačno? Besmrtnost je oduvek bila tema oko koje se polemisalo, prvo sa naučnih, a potom i sa moralnih aspekata.

Iz Nemačke stižu informacije da jedna kompanija ima za cilj da, uz visoku novčanu nadoknadu, produži život. Nije jasno kako, s obzirom na to da je ideja da zamrznu mrtvog čoveka, ali krećemo od osnovne teorije da je moguće.

Šta bi ovo donelo ljudskoj rasi diskutovali su gosti "Pulsa Srbije" dr estetske medicine Nenad Stanković, teolog Miloš Stojković i novinarka Kurira Ljiljana Stanišić.

Stojković je iz ugla teologije pričao o ovom konceptu zamrzavanja:

- Sve što doprinosi ljudskom zdravlju, kao teolog, smatram da treba koristiti, ali ne igrati ulogu Boga. Dakle, ne postoji niko na ovom svetu, kompanija ili lek koji može da onda kada nastane smrt, da bilo čime to vrati u život. Lekari su od Boga dani, oni imaju blagoslov da leče, apsolutno ih treba slušati, oni su kao apostoli, zaista leče, spašavaju, ali nema niti jedan lekar pravo da igra ulogu Boga. Sve nam je dozvoljeno, ali nam nije sve na korist, postoje neka pravila kako se šta koristi, ako nešto zloupotrebljavamo onda ne bi trebalo to koristiti. Dakle, ni jedan čovek ne treba igrati ulogu Boga, vi dana možete da menjate pol, ali to je igranje uloge Boga i mislim da je to nedopustljivo.

Stanković je analizirao tezu Nemačke kompanije koja nudi mogućnost da se izmeni krv i da se telo zamrzne na -196 stepeni, a dosad je zamrznuto šest osoba :

- To je samo u njihovoj kompaniji, inače u Americi postoji druga kompanija koja broji preko 200 ljudi, a smatra se da je preko 500 ljudi širom sveta zamrznuto. To što mora tek nakon smrti je deo ovog etičkog, verskog i zakonskog. Kao i kada želimo da budemo milostivi prema nekome, a jer mu je smrt najbolje rešenje, stvarno je veliki problem, da li mi to možemo, smemo ili slično. Ja da imam ovaj novac, zašto da ne, zamrznuo bih se, zaista se postavlja pitanje zašto da ne. Trenutno, jedini koji je oživeo mrtve ljude su svedočenja oko religija, recimo Isusa, niko drugi to nije uspeo da uradi, pa je i zato to izazovno.

Stanišić je obrazložila zbog čega se ne bi zamrznula bez obzira na novac:

- Ne bih, ako mene lično pitate, jer verujem u Boga i život posle ovog. Zbog toga idem na liturgiju, zbog toga se molim Bogu i živim život koji je po Bibliji, a ne po čoveku. Naravno, tehnologija je uznapredovala, a novac o kojem govore ne mogu ni da zamislim. U mom slučaju, kao novinar pratim to, interesantna je tema, istraživaćemo da li će se javne ličnosti podvrgnuti time, a da li bih za sebe to volela da budem besmrtna, naravno da bih. Svi oni dani iz Biblije dolaze, sve to prolazi.

