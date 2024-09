"Odveli su mi decu u dva ujutru i zabranili mi da ih viđam!" Bolna ispovest oca koji doživeo strašnu sudbinu (Video)

Da li su najveći problemi, problemi običnog čoveka? Teške životne priče i ispovesti - "Bivša žena mi ne dozvoljava da vidim decu", "Pokušavaju da nas ostave bez krova nad glavom”, nešto su što sa čim se nažalost neretko susrećemo.

Na ovu temu u emisiji "Ni pet ni šest" autorke i voditeljke Jovane Grgurević govorili su Ugljesa Grgur, narodni poslanik, Željko Mašović, psiholog, Bojan Živković, čovek iz naroda i Zoran Nikolić, takođe čovek iz naroda.

Živković je govorio o problemu sa stambenim pitanjem:

foto: Kurir televizija

- Ja sam u braku 5 godina sa mojom suprugom. Ona je vlasnik i naslednik te imovine. Od samog upoznavanja do zasnivanja braka pod stalnim smo šikaniranjem i proganjanjem. To je započeo njen bivši vanbračni drug koga je ona isterala iz svog života. Krenuo je sa zvanjem telefona, slanjem rođaka i drugara, počeo je da preti i da otvara lažne profile, govorio da će da joj sruši kuću - ispričao je Živković i dodao:

- Oteo joj je Fejzbuk grupu Zemun Zauvek. Reč je o navijaču Crvene zvezde sklonom alkoholu. Kad je pomenuo da ima investitora za zemljište kome hoće da proda njenu kuću, to mi nije bilo jasno jer je ona vlasnik. Odem da proverim u februaru 2020. Ispalo je da ona nije vlasnik, to je da njen otac nije vlasnik. Ispostavilo se da su vlasnice dve ženske osobe, rođene sestre koje se posle 50 godna traže svoju imovinu. One se pozivaju na svog pradedu Đorđa Popovića koji je umro 1962 godine. A u zemljišnim knjigama piše da smo mi kupili kuću od Đorđa Popovića koji je nasledio kuću 1969, ne može 7 godina mrtav Đorđe Popović da nasleđuje neku imovinu.

foto: Kurir televizija

Mašović je konstatovao da problemi sa stambenim pitanjem u kombinaciji sa praksom sudskihh izvršitelja izazivaju veliki stres kod našeg stanovništva:

- To je ogroman stres. Ti pokušavaš da se baviš ispravljanjem krive Drine kako bi se narodski reklo, opterećen si time, a onda tvoj život stagnira na svim drugim poljima. To nije neki stres Amerikancu, on će se lako preseliti, a mi kad se uhvatimo za kuću ili ne daj Bože za decu to je mnogo ozbiljnija priča. Trebalo bi da bude mnogo pipavije zakonsko rešenje te priče. Mi smo uveli izvršitelje kada ih je pola država ukinulo. Kod nas stalno nešto kaska. Zakon o izvršenju je postojao i ranije, ali nije mogla svaka budala da ti pošalje fiktivno dva poziva, a onda treći put da ti pošalje kao da ih nisi primio i doviđenja. Dođe ti na vrata i šta ćeš ti da uradš.

Nikoliću već tri godine nije dozvoljeno da viđa decu. Ispričao ja kako je došlo do te zabrane:

foto: Kurir televizija

- Vidim decu samo jednom u godinu i dva meseca ili tri u centru za socijalni rad, svakog petka, dva sata. Ništa nisam pogrešio. Ja nikoga nisam ni vređao, ni u centru za socijalni rad, ništa. 25.8.2020. godine, deca su od majke pobegla kod mene. I oni ostaju godinu i dva meseca kod mene, redovno idu u školu, dok se majka nalazi kod novog partnera i rađa novo dete. Ne dolazi ni u školu. Kada su je pitali na sudu da li ste išli u školu, pošto imate 700 metara do škole, njen odgovor je bio da prati decu preko društvenih mreža - rekao je Nikolić i dodao:

- 10.6.2021. dobili su nalog od suda da dođe majka sa radnicom Centra za socijalni rad u osnovnu školu da uzme decu, a mene i moje roditelje da uhapse. Sud donosi rešenje da meni stavi zabranu prilaska deci. I odlukom suda oni dolaze u školu da uzmu decu, a mene privode i majku u Palatu Pravde na razgovor, na davanje iskaza. Otac mi ostaje u kući zato što je izašao iz Svetog Save 8 dana pre toga. I u školi se dešava, ona dolazi sa sestrom, ne sa radnicom Centra za socijalni rad i počinje jurnjava po školi. Juri decu.

- U školi, van škole, van školskog dvorišta, drže decu zakačenu za ogradu. Ja sam otišao jednog momenta i pitao koliko je sve to trajalo, pošto ja nisam bio tu. Kaže, ja sam ispušila dve cigare, deca su vrištala i tako to. Direktor je zvao policiju, policija je došla, četiri kola policije je došlo. Međutim, međuvremenu je moj otac sa komšijom naišao, deca su pobegla kod njega u auto, oni su pustili decu i on ih je odveo u stanicu policije, u Grockoj. Deca su bila tamo 7 sati, Centar za socijalni rad nije hteo da dođe, da bi na kraju deca otišla kod nje, uveče u oko pola 8. Posle nedelju dana deca su pobegla ponovo kod mene. Ja sam pozvao policiju, obavestio ih sve, da bi radnici Centra za socijalni rad došli u 10-12 uveče i odveli decu u pola 2 noću!

Kurir.rs

