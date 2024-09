Narodni poslanik opisao kriminalnu brutalnost izvršitelja: Provalili ženi u stan koji je zakonski njen, a pre toga uradili i ovo

Gostujući u emisiji Ni pet ni šest na Kurir televiziji narodni poslanik Uglješa Grgur opisao je slučaj upada izvršitelja u stan Kruševljanke Biljane Knežević koja je kako tvrdi zakonski vlasnik stana:

- Navešću primer Biljane Knežević koja nije izvršni dužnik, a stan je njen jedan kroz jedan koja ima dete od 16 godina i najbolji je đak u Kruševcu. Danas je u njen stan na pokvaren i nezakonit način ušao izvršitelj, a pre toga ga je prodao za 23.000 evra. Ona me je zvala. Provalili su, bravar je provalio bravu. Došla je policija. Ja sam rekao da ne izlazi iz stana.

04:03 Narodni poslanik opisao kriminalnu brutalnost izvršitelja: Provalili ženi u stan koji je zakonski njen da joj ga otmu!

Izvršitelj kao kaže nije došao sa kupcem stana, već sa njegovim punomoćnikom:

- Izvršitelj nije kupca doveo, a to su njihovi kupci, mafija i ološ, nego je došao punomoćnik kupca neki. On provaljuje, a ona nije obaveštena. Tu su njene stvari i dečje stvari. Videli su da ne mogu da izvšre izvršenje, taj kriminalni čin i otišii su i zakazali su za 20. septembra. U pitanju je izvršitelj Petar Mustur. Oni su hteli da iskoriste taj vakum prostor. Otima joj neko životni prostor to je strašno nešto i svaki dan dobijam 100 poruka takvih. Sa svakim se čujem, to je strašno šta rade ljudima. Dešava se da stopiraju socijalnu pomoć ljudima. Ljudima nepokretnim stavljaju zabranu na tuđu negu. To je nehumano!

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

12:07 IZVRŠITELJ PRODAO STAN SRPKINJI ZA 23 HILJADE EVRA! Grgur: Njima čovek ne može da se oduži! Ljudi ostaju bez krova nad glavom