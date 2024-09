Ovo su potrebna dokumenta! Studentski domovi raspisali konkurs, ali učenici svoje mesto mogu dobiti samo pod ovim uslovom!

Studentski centar Novi Sad raspisao je konkurs za smeštaj studenata u studentske domove u Novom Sadu, Somboru i Zrenjaninu, a pravo na konkurs imaju studenti koji su upisali fakultet na teret budžeta.

U studentskom domu "Slobodan Bajić", reporterka Kurira je na ovu temu razgovarala sa Marijanom Milinković, šefom službe za smeštaj.

- Konkurs je počeo za studente prve godine od 2. septembra, trajaće do 16. septembra. Svi studenti moraju da prikupe potrebnu dokumentaciju, a to su prijava na konkurs, uverenja o prihodima po članu domaćinstva overenu u mestu gde žive, overene kopije svedočanstva iz srednje škole i uverenje da su upisali prvu godinu studija na teretu budžeta. Trenutno imamo možda 300 prijavljenih studenata, a obično se ukupno prijavi oko 1000 učenika do kraja roka.

Ona ističe da učenici koji godinu za godinom provode u stsudenstkom domu, moraju svake godine ispočetka aplicirati za svoju poziciju:

- Svi studenti viših godina moraju da se ponovo pojave na konkursu, gde se rangiraju po osvojenom broju ESPB bodova i prosečnoj oceni.

