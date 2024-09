Karadžić: Opoziciji svaki skup prođe nasilno! Svaku temu koriste kako bi napadali vlast!

Gosti "Info jutra" bili su direktor javnog preduzeća Stara planina Goran Karadžić i predsednica Skupštine grada Novog Sada Dina Vučinić. Govorili su na temu političke situacije u Srbiji.

Karadžić je istakao da opozicija konstantno pokušava nešto da ruši, kao i da im svaki skup prođe nasilno.

foto: Kurir televizija

- Mi nikad ni jednom narodu nismo ni slično radili (kao Kurti Srbima danas), samo smo se branili. Ne mislim da je bilo šta u reči nacionalista pogrdno. Mi mnogo volimo svoju zemlju. Sve vreme se vidi da opozicija nešto pokušava da ruši. Svaki skup im prođe nasilno i to međusobno stvore nasilje. Nemamo mi potrebu da branimo Vučića, on to najbolje radi od svih nas. Nikakve kampanje mi ne vodimo. Imamo pravog vođu, on je na čelu tima, državnog i rodoljubivog. On je mnogo ispred svih njih (iz opozicije) - kaže direktor JP Stara planina.

Kurir/Informer