Radnik Hitne pomoći se otrovao na poslu: Drama u Bujanovcu, greškom uzeo opasnu hemikaliju iz frižidera

U službi Hitne pomoći bujanovačkog Doma zdravlja u subotu uveče došlo je do trovanja jednog radnika, koji je, kako se sumnja, popio neku vrstu otrovne hemikalije misleći da je voda.

Tečnost od koje je pozlilo radniku, čiji identitet je poznat redakciji Bujanovačkih, nalazila se u frižideru među flašama sa vodom, u jednoj prostoriji u Hitnoj. Slučaj je prijavljen policiji, a tužilaštvo je naložilo analizu sumnjive tečnosti.

Kako je opasna hemikalija dospela u frižider i tako bila nadohvat ruke svima, kao i sve ostale okolnosti ovog slučaja, utvrdiće istraga.

Radniku je odmah ukazana pomoć u Hitnoj, nakon čega je prebačen u vranjsku bolnicu, pa u UKC Niš. Sutradan se osećao bolje, samoinicijativno je napustio bolničko lečenje, navodi se u službenoj belešci policije, do koje je došao pomenuti portal.

- U prostoriji sam bio sa kolegom koji je razgovarao telefonom. Otvorio sam frižider, video sam tri flaše od soka, napunjene vodom, kako sam pretpostavljao. Uzeo sam flašu iz sredine i sipao u dve staklene čaše. Prvi sam krenuo da pijem i na prvi gutljaj osetio neverovatan nagon za povraćanjem. Tečnost je bila bez mirisa i izgledala je kao voda. Odmah sam počeo da povraćam i to intenzivno, a kolegu sam upozorio da ne pije iz čaše jer ima nečega. Povraćao sam oko 20 minuta, nakon čega sam otišao kod lekara u Hitnoj, objasnio dr Dejanu Stojanoviću šta se desilo i on mi je uključio infuziju i odvezao me do ZC Vranje na PTO - ispričao je radnik policiji.