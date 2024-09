"Sin koji je zlostavljao majku rekao je jezivu stvar" Stručnjaci o nasilju u porodici: Ovi problemi u detinjstvu utiču na odnos

U niškom nasilju Nikola Tesla, 44-godišnja žena je u nedelju ubila svoju majku u porodičnoj kući. Poznanici kažu da je prethodno već nosila dva noža sa sobom. U utorak, po dejstvom 2,34 promila alkohola, nakon verbalne rasprave, jedan 35-godišnji muškarac primenio je fizičko nasilje takođe prema majci.

Uputio joj uvrede i poslao joj poruke u kojima je pretio da će napasti, kao i da će počiniti masakr, nakon čega je pobegao iz kuće, a potom svojoj vanbračjnoj supruzi slao poruke iste sadržine.

O svemu ovome razgovarale su gošće "Pulsa Srbije" Vesna Stanojević, koordinator Sigurne kuće i Slađana Nedeljković, novinarka Kurira.

Stanojević je opisala situacije u kojima odrasla deca čine nasilje nad roditeljima.

- Da prvo napravim mali uvod u vezi s ovim što ste rekli. Prilično veliki broj roditelja doživi ovo od strane svoje dece, ovo uopšte nije usamljen primer, pa da smo svi iznenađeni. Mi godinama beležimo i u sigurnim kućama i ovako, takvo nasilje nad ženama od strane dece da prosto ne možete da verujete. Drugo, ubistva majke od strane sinova imali smo, ja mislim, sad da li je baš samo sinova moguće da je neka ćerka u pitanju, imali smo svake godine po dva, tri takva slučaja. Mislim da to nije dovoljno proprećeno, kao ni nasilje nad ženama, ali suštinski to uopšte nije redak slučaj. To je nešto potpuno specifično da bi se prepoznalo u detinjstvu, ja sam imala prilike i da čujem i da razgovaram sa tim ženama, sa celom tom situacijom koja se tu desi, da one moraju da se sklone, da ih ne bi ubio sin ili ćerka, uglavnom su to sinovi, ali tu su uvek problemi od detinjstva na koje se ne reaguje dovoljno - započela je Stanojević, pa nastavila:

- Znači, deca koje imaju neke probleme u detinjstvu sa svojim roditeljima, oni se kasnije ponašaju upravo ovako. Ili se svete svesno ili nesvesno. Ako vam kažem da mi je jedan sin jedne godine rekao, da, jeste, ja nju sada maltretiram, a neka se ona seti kako me tukla kaišem.

Slađana je novinar koji najčešće prati upravo dešavanja iz crne hronike, takozvane, nažalost, rubrike u kojoj svašta može da se sretne i čuje iz dosadašnjeg iskustva Da li si imala ovakve neke primere gde si mogla da pišeš i izveštavaš o nečemu što je porodično nasilje?

- Nije redak ovakav slučaj. Gospođa Vesna i ja često sarađujemo upravo kada dođe do nekog femicida ili kada je slučaj nasilja nad ženama prijavljen i samoj sigurnoj kući, ali i policiji i tako dalje. Znate kako, ja bih se osvrnula na ono što ste malopre pomenuli i načeli kao temu, a to je upravo to psihičko zdravlje. Ljudi u Srbiji nikako da shvate koliko je bitno to neko fizičko zdravlje i ta higijena, pritom, naravno, misleći na fizičko zdravlje i vođenje računa o tome da, dajem banalan primer, peremo zube, isto tako treba voditi računa i o mentalnoj higijeni. Jer mentalna higijena je najčešće okidač za velike zločine. Malopre ste pomenuli slučaj gde je čovek pretukao majku. On je njoj pretio i rekao da će počiniti masakr. Znači, to vam dovoljno ogovori o tome koliko se svireposti krije u tom čoveku i koliko je zapravo on u stanju da načini zlo osobi koja ga je rodila.

