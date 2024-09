U STROJ VEĆ OD SLEDEĆE GODINE? Hitno pokrenuta procedura za vraćanje obaveznog vojnog roka u trajanju od 75 dana

Predsednik Vlade Miloš Vučević govorio je danas o uvođenju obaveznog vojnog roka od 75 dana, nakon posebne sednice Vlade Srbije.

Tema sednice su bili potezi koje je juče najavio predsednik Aleksandar Vučić, zbog terora koji prištinske vlasti sprovode nad Srbima na KiM, ali je na dnevni red dodato i pitanje ponovnog uvođenja vojnog roka.

- Imali smo i tačku koja proizilazi iz današnje promocije mladih oficira, a to je usvojen zaključak kojim se nalaže Ministarstvu odbrane da hitno pokrene proceduru za vraćanje obaveznog vojnog roka u trajanju od 75 dana. Sledeće nedelje će biti sednica, biće i predsednik nadam se na njoj - kazao je premijer.

Dodaje da će služenje vojnog roka biti višeslojno angažovanje regruta, i da će to biti na ponos i čast svih mladića koji će služiti vojsku.

- Ideja nam je da to zaživi polovinom sledeće godine! Sva ministarstva su dobila konkretne zadatke na implementaciji svega što je predsednik juče predstavio, i ovaj nalog Ministarstvu odbrane. To je ono što mogu da podelim sa vama - rekao je on.