U ovim delovima Srbije do jutra će pasti velika količina kiše: Hladni talas ne popušta

Nastavlja se uticaj snažnog ciklona nad Srbijom, a njegov centar ušao je iznad severne Vojvodine iz Mađarske.

Vrlo je hladno i vreme je kao usred jeseni, s obzirom na to da su temperature u većini predela oko 10 stepeni i bez većeg kolebanja su čitavog dana.

Na višim planinama pada i sneg, a temperatura je opala na 0°C.

Uticaj snažnog ciklona očekuje se i naredna 24 sata.

Do kraja dana i tokom večeri obilne padavine očekuju se u Vojvodini, u Pomoravlju, u Braničevskom okrugu i na istoku i jugoistoku Srbije.

U ovim predelima do jutra se očekuje dodatnih 20 do 40 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više.

Kiša će biti praćena jačim pljuskovima.

Temperatura će biti bez bitnije promene i u većini predela kretaće se oko 10 stepeni.

U Srbiji u ponedeljak umereno do potpuno oblačno i hladno sa kišom i pljuskovima, ponegde i sa grmljavinom. Na jugu i jugoistoku biće nešto toplije i sa dužim sunčanim periodima. Vetar slab, južnih pravaca.

Jutarnja temperatura od 8 do 12 stepeni, maksimalna dnevna od 13°C na severu i zapadu do 19°C na jugu i jugoistoku Srbije, u Beogradu do 14°C. U toku večeri i noći u većini predela očekuje se prestanak padavina, a najduže će se zadržati na severozapadu Srbije.

