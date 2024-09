Klimatolog profesor Vladimir Đurđević rekao je za RTS da je ovog leta bilo pet toplotnih talasa , a da je to sve posledica povećanja prosečne temperature za 0,69 stepeni. Te male promene globalno, znače lokalno drastične promene , istakao je Đurđević.

Komentarišući isušivanje reka dr Jelena Čanak Atlagić sa Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković" napominje da živi svet nije toliko osetljiv i da on uvek nađe načina da se skloni kada su nepovoljni uslovi i posle se vrati kada se stvore odgovarajući.

Pomalo je apsurdno da se pri kraju najtoplijeg leta u istoriji, govori o snegu u septembru na planinama i zahlađenju od 20 stepeni u roku od 48 sati. Međutim, to je današnje vreme i to je klima koja se menja. Od niskih vodostaja, došli smo do najave redovne odbrane od poplava na Dunavu.