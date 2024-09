- S pojavom ESG kriterijuma bavljenje životnom sredinom, podrška društvu i stvaranje boljih uslova za rad nije više na volonterskoj bazi, već to postaje obaveza svake kompanije u društvu koje želi da opstane, da raste i da se razvija - dodala je Koprivica.

Teodora Pasulj, ESG Manager, PwC, rekla je da je znanje neophodno, ali nije lako doći do njega, pogotovo kada se regulativa intenzivno razvija:

- Kada birate platformu za izveštavanje, važno je da budete sigurni da je logika kompatibilna. A ona potiče od toga kako se izveštava, koliko je tema značajna i da zajedno proverimo koliko je to za nas relevantno. To treba da nam pokaže kakvi su to pritisci koje trpimo od spolja i kada po tom mehanizmu preispitamo šta je za sve važno, onda se bavimo i izveštavanjem.