Prema ranijem predlogu vojni rok bi bio obavezan za sve punoletne muškarce do 30 godina starosti, mada postoji opcija da ta granica ipak bude spuštena do 27. Kako je istakao svojevremeno Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti, “teško je očekivati da neko ko ima 35-36 godina podjednako vežba sa nekim od 20-21”.

Da li će biti dovoljno regruta iz te generacije

Gde će biti smešteni

Kako će obuka izgledati

Da li će vojnici imati slobodne vikende

Da li će vojnici biti plaćeni i koliko

Duplo duži vojni rok za one koji služe bez oružja

- Kod onih koji ne žele oružje, da se ne bismo igrali prigovora savesti i drugog, posebno za ove koji su stručni za IT sektor, pokušaćemo da obezbedimo prisustvo od Vojnotehničkog instituta i Tehnološko-operativnog centra do drugih naših naučnih centara - rekao je Vučić.

Šta će se jesti u kasarnama

Sagovornici, koji su svojim poslom u Vojsci Srbije upućeni u to kako izgleda život današnjih mladića i devojaka na dobrovoljnom služenju vojnog roka, odgovorno tvrde da je njihova ishrana na daleko višem nivou nego i pre desetak godina, “kamoli iz vremena JNA od pre nekoliko decenija”. Kako kažu, danas “gladovanja” u vojsci nema, meniji su neuporedivo raznovrsniji nego što je bilo pre i, posebno to ističu, “ono što jedu i obični vojnici jedu i njihove starešine”.

Za muškarce obavezno, za žene dobrovoljno

To znači da pripadnice ženskog pola neće pod moranjem ići da služe vojni rok, već će kao i do sada, ukoliko to žele, moći dobrovoljno da se prijave, te se nova (stara) pravila na njih neće odnositi.

Šta sa mobilnim telefonima?

- To je gubitak novca i sredstava. Nisam protiv služenja vojnog roka, ali to nisu generacije koje su sposobne za tako nešto, jer poznato je da ne trpe autoritete. Oni koji vole vojsku, koji imaju patriotska osećanja, oni će to izdržati, a što se tiče ostalih to će biti čist gubitak vremena i sredstava. Nema nikakvu svrhu. Od većine njih nećemo dobiti ni dobre vojnike niti bolje patriote, samo će dobiti psihičke problem - kaže Petković.