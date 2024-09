On je napomenuo da je lokalna samouprava ozbiljno posvećena razvoju obrazovanja i stvaranju što boljih uslova u kojima se mladi školuju. „Država je to prepoznala i ja bih iskoristio priliku da izrazim ogromnu zahvalnost predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, Vladi republike Srbije, Pokrajinskoj vladi, Kancelariji za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija, a naročito Gabrijeli Grujić, mom velikom prijatelju, koja je dala sve od sebe da Subotica dobije ovakav Trening centar koji zaista zaslužuje“, rekao je Stevan Bakić. Prema njegovim rečima savremeni, moderni Trening centar će biti izgrađen na 3.600 kvadratnih metara i biće opremljen najsavremenijom opremom za čiji je veći deo resorno ministarstvo obezbedilo 75,6 miliona dinara, dok je Grad Subotica za nadzor obezbedio 16 miliona dinara.

Sve ovo što ste čuli od gradonačelnika, od potpredsednika Pokrajinske vlade, od inicijative Vlade Srbije i samog predsednika, da ulažemo u mlade, da ulažemo ne samo u formalno obrazovanje, nego i u neformalne obuke, u prekvalifikacije, dokvalifikacije, upravo zbog toga što vam otvaramo mogućnost i put da sve ono što poželite da steknete od znanja u vremenu u kome živite da možete, da imate priliku upravo u Trening centru koji ćemo danas započeti da gradimo“, poručila je mladima Gabrijela Grujić. Prisutnima su se obratili i potpredsednik Pokrajinske Vlade Robert Otot i direktor škole Željko Rajčić. „Ovaj objekat otvoriće nove perspektive za mlade kao i za sve one koji su u potrazi za dodatnim obukama dokvalifikacijama i prekvalifikacijama. Izgradnja ovakog centra od velikog je značaja, jer se njime omogućava direktna povezanost obrazovanja i tržišta rada što je ključno u savremenom svetu. To je investicija u budućnost koja će doneti dugoročne rezultate za čitavu zajednicu“, istakao je Robert Otot. Željko Rajčić je naglasio da je izgradnja trening centra rezultat zajedničkog truda i saradnje između Vlade Republike Srbije, Kancelarije za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija i Grada Subotice. „Trening centar će obuhvatati radionice, laboratorije i kabinete za različite struke i tehnologije uključujući mehatroniku, robotiku, cnc tehnologiju, bravarsko zavarivačku tehnologiju, saobraćajnu struku, automeaničarsku i autoelektričarsku struku, telekomunikacijsku, elektrotehničku kao i mašinsku obradu. Ovde će se spajati formalno, neformalno, informalno obrazovanje sa oko 70 programa formalnog obrazovanja, 35 programa neformalnog i 10 programa informalnog obrazovanja omogućavajući mladima da se pripreme za izazove savremenog tržišta rada i daju svoj doprinos razvoju naše zajednice“, naglasio je Željko Rajčić.

Obraćajući se medijima uoči početka promocije Stevan Bakić je istakao da je Subotica sa ogromnim doprinosom, energijom i posvećenosti radila na promociji dualnog obrazovanja „Upravo zbog te podrške dualnom obrazovanju, koje je počelo da se odvija još davne 2014.godine, današnji početak radova na izgradnji Trening centra je veoma bitan ne samo za grad kao što je Subotica, nego za ceo Severnobački region ali i celu Srbiju. Roditelji koji žele da im deca budu spremna za budućnost mogu da se s ponosom oslone na srpski obrazovni sistem i na Grad Suboticu, jer je Subotica nebrojeno puta dokazala da daje ogromnu pažnju razvoju obrazovanja i da je to jedan od stubova razvoja grada Subotice“, kazao je Stevan Bakić.



Kao primer tome je, kako je naglasio, 30 stipendija koje grad izdvaja za učenike trećeg stepena srednje škole, i dodao da će se grad potruditi da takvih stipendija bude još.

„Uvođenje dualnog obrazovanja najvažnija je reforma obrazovanja u Srbiji u poslednjih nekoliko decenija, a podsetiću na reči predsednika Aleksandra Vučića, na čiju inicijativu je i osnovana Kancelarija za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija, da je važno da imamo srednje škole u sistemu dualnog obrazovanja jer to našoj deci donosi dodatna primanja, ali i odgovornost, ozbiljnost i samostalnost, a to će nam omogućiti i da imamo radnike i stručnjake za razne oblasti“, podvukao je Stevan Bakić.

Uz zahvalnost Ministarstvu za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj kao i Kancelariji za dualno obrazovanje za svu podršku koju su dali za formiranje Trening centra, Stevan Bakić je dodao da će grad Subotica nastaviti da razvija dualno obrazovanje i da proizvodi kadrove koji su deficitarni ne samo u IT sektoru već i kod varioca, mašinbravara, stolara kako bi se obezbedili kadrovi za budućnost.

Kancelarija za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacijaje je, prema rečima Gabrijele Grujić, raspisala dva konkursa u vrednosti od 48 miliona dinara, za dodelu bespovratnih sredstava u školskoj 2024/2025. godini, od kojih se jedan odnosi na učenike koji se školuju na dualnim obrazovnim profilima za deficitarna zanimanja, a drugi na poslodavce za subvencionisanje dela naknade za učenje kroz rad učenicima koji se školuju na dualnim obrazovnim profilima za deficitarna zanimanja.