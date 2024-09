Obilne padavine napravile su potop u srednjoj Evropi gde je u bujičnim poplavama stradalo najmanje 15 ljudi. Oko 140 putnika iz Švajcarske koji su krenuli na plovidbu do Budimpešte i članovi posade ostali su zarobljeni na kruzeru u Austriji zbog porasta nivoa Dunava te će tamo morati da ostanu najmanje do utorka.

- Samo na jugu i jugoistoku ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Vetar slab i umeren istočni i severoistočni. Najniža temperatura od šest do 10, a najviša od 18 do 23 stepena. U Beogradu najniža temperatura 10, a najviša oko 21 stepen. Što se tiče vremenske prognoze za sedam dana do 24. septembra očekuje nas postepeno toplije vreme, do petka promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima uglavnom u zapadnim, centralnim i južnim predelima.

- Svi nadležni organi pažljivo prate razvoj situacije na Dunavu u Austriji i Mađarskoj i što se tiče Srbije nema mesta panici. "Pik" vodostaja na Dunavu u Srbiji očekuje između 24. i 26. septembra i procene su da će on trajati sedam dana, ali da se ne očekuju veći problemi sa vodostajem, osim što u pojedinim mestima može doći do nivoa vanredne odbrane od poplava. Nešto izazovnija situacija će biti na prvom delu vodotoka Dunava u Srbiji, od Bezdana do Slankamena, ali se do Beograda i dalje Đerdapa ne očekuju veći problemi - rekao je premijer nakon sednice i ocenio da je dobro što će usled nešto većeg vodostaja biti poboljšani hidrološki i energetski kapaciteti naše zemlje, koji su bili smanjeni usled suše u prethodna dva i po meseca.

- Zbog jakog ciklona na području srednje Evrope došlo je do jakih padavina te je negde palo od 100 do 250 mm kiše. Na Alpima je pao i sneg veoma rano, a ima i snežnih nanosa do jednog metra. Sve to je dovelo do porasta vodostaja Dunava u čitavom slivu, a na nekim pritokama su prevaziđeni istorijski maksimumi. Mi na vreme izdajemo upozorenja. U Srbiji je olakšavajuća okolnost što je vodostaj bio nizak zbog dugog sušnog perioda i do pre pet dana smo davali drugu vrstu upozorenja - na niske vodostaje - objašnjava Vladiković i dodaje: