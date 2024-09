Prilikom posete IT centru Žarić Кovačević je podsetila da je 2017. godine uz pomoć Republike Кoreje Ministarstvo otvorilo moderan IT centar za besplatne obuke za građane u centru Beograda, a da je na osnovu uspešnog rada ovog centra, u kojem je do sada sprovedeno blizu 4.000 besplatnih obuka i obučeno više od 80.000 građana, u Nišu otvoren takav centar 12. jula 2023. godine, opet uz podrušku partnera iz Кoreje, saopštilo je resorno ministarstvo.