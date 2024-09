Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “Ni pet, ni šest” na Kurir televiziji, baviće se novom, aktuelnom društvenom temom. Ključno pitanje koje će biti postavljeno nakon informacije o brojnim poplavama, nakon vrelog leta, jeste šta se to dešava sa klimom?! Nakon 40 stepeni, pao je sneg u septembru.

Gosti današnje emisije, koji su diskutovali o naglim klimatskim promenama bili su dr Snežana Bašić, specijalista interne medicine, Ivan Ristić, Dragan Vujičić novinar i Velibor Vukašinović, pilot nekadašnjeg JAT-a.

Prošle godine u ovo vreme bilo nam je teško da radimo jer su bile preterane vrućine, pa je Ristić pričao o ovoj promeni u smislu da li je ovo sada očekivano:

- Ovo nije bilo očekivano, krajem avgusta su govorili da će se leto nastaviti, a desilo se to da su stali uragani, a nekako se sve smirilo, pa se naziralo da će u septembtu naići hladan vazduh sa Severnog pola. Upravo je on stigao pre oko nedelju dana i napravio se polarni vrtlog u Severnom moru, a sada to pravi haos u Evropi. Mi smo bili usred tog ciklona, a imali smo sreću pa nismo imali ni previše kiše, ni vetrova, ali sve oko nas je bilo puno toga, pa je dolazilo i do poplava. Ono što je 2014. godine bilo u Obrenovcu sa padavinama, to se sada dešava u celoj Evropi, u Austriji je palo preko 200 mm kiše po metru kvadratnom. Poplave su jako nezgodne, tu su i Alpi, izvorišta, pa kada padne puno kiše, korita su mala, u Beču je Dunav rečica, brzo dođe do poplave. Polako se taj ciklon vraća nazad, prolazi ta opasnost, večeras će prestati padavine u tim delovima Evropa, doduše u Grčkoj, Italiji, Makedoniji, se očekuje dosta kiše narednih dana.

Vujičić je pričao o nesvakidašnjim pojavama koje su zadesile našu planetu:

- U Čadu je pala kiša, a tamo nikada nije padala, pre deset dana je bio sneg u Montani, u SAD, to su vrlo nestandardne pojave i vrlo čudne pojave u klimi. Moguće da to jeste prirodan proces, ali moguće i da nije. Moguće da je produkt geoinženjeringa, bez obzira šta god da nam pričaju, to je nešto što postoji najmanje od 1945. godine, postojale su razne zabrane tamo 70-tih godina o tome da se vreme ne zloupotrebljava u vojne svrhe. Mi dan danas imamo ljude koji prave plitkoumnike od nas, jer vidimo tragove toga, to izbacuju avioni za koje ne znamo odakle su. Mi se svi pitamo da li se ovime zemlja naljutila na nas, pa da ovako vraća, ali neki drugi ljudi se pitaju da li se zmelja monetizovala, odnosno da li treba da joj platimo da se ne bi ovako surovo podnosila prema nama. Platimo u smislu uskraćivanja CO2 ili azota ili nečeg trećeg. Ta dva pitanja su apsolutno ravnopravna, zagađujemo zemlju kako govori nauka, CO2 je taj najveći neprijatelj zemlje, što je meni abnormalno.

Bašić je pričala o usevima, seljacima, poljoprivrednciima i koliko su ove vremenske neprilike zapravo nepogodne da nam rodi voće i povrće:

- Ovo nije slučajnost, to govorim kao naučnik, sve što se predvidi, to se i ostvari. To je isto kao i sa pandemijom, vakcinama, prvo su sve to radili sa rukavicama, ali u poslednje vreme je i te kako bez njih. Otvoreno se govori o 3D štampanom mesu i navodno se to meso pojavljuje samo u Nemačkoj, a sve to nije tačno. Nažalost, običan čovek neće moći da prepozna, niti da razlikuje, štampano meso od prirodnog, a pogotovo ako pričamo o prerađevinama. Skoro sam javno rekla, iako imam mnogo posla, ali je suština da kažem ono što mislim i vidim jer će to doći do naroda, sve ove klimatske promene gledamo, a nisu ni slučajne, niti prirodne. To izgleda kao prirodno, jer je reakcija prirode, ali nije.

Vukašinović je rekao da ove promene nisu nastale prirodom:

- Davno sam shvatio da bi trebalo primeniti i zalagati se za integralnu ekologiju. Dakle, ona je zemlja, voda, vazduh, da ne možemo ništa izolovano da posmatramo. Ovo što se kod nas događa, sa visokim temperaturama, da je dejstvo HARP-a. To je u kombinaciji sa onim što je izbacivano iz aviona, tako se stvarala kupola, ispod koje smo mi sa biljkama živeli. Mi na neki način ne obraćamo pažnju na ishod smrti među ljudima, oni se osipaju oko nas, a doktori imaju svest o tome, a bilo bi lepo da se ta cifra i objavi. Postoje ona mišljenja da bi na svetu trebalo da postoji svega 500 miliona ljudi, a aktivno se priča o milijardama, a niko to ne shvata ozbiljno.

