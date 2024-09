- Moram još jednom da vas upozorim, država je odlučna da se liste čekanja smanje i konačno ukinu. I tu neće biti pardona. Nedopustivo je da Klinički centar Srbije sada radi samo 6 operacija kuka i kolena dnevno, a toliko najmodernijih operacionih sala i najbolje opreme i aparata smo obezbedili za tu ustanovu. Ili Banjica, KC Niš, gde je takođe nedopustivo mali broj operacija. To nećemo tolerisati, i to se mora odmah promeniti. Imate svu podršku Ministarstva zdravlja, cele države, sve što treba dodatno od opreme, od aparata, sve ćemo nabaviti, ali mora više da se radi. Napravićemo poseban prgram operacija, za svaku ustanovu, sa dnevnim i nedeljnim brojem operacija koje objektivno mogu da se urade, i to apsolutno mora biti realizovano - istakao je Lončar.