Iako školske torbe ne bi smele da imaju više od 10 do 15 odsto telesne težine deteta, to se uglavnom ne poštuje, te se kao posledica teškog školskog ranca javljaju i ozbiljni deformiteti kičmenog stuba, upozoravaju lekari.

- Ovo su knjige koje učenik šestog razreda mora da nosi u školu svaki dan. Uz to još i oprema za fizičko i pribor za likovno ili konstruktor za tehničko - navodi se u objavi na koju je drugi roditelj odgovorio:

- Nošenje teškog ranca najgore je za kičmeni stub i posturu deteta . Zaključci nekih istraživanja su da imamo preko 12 odsto deformiteta kičme, dok 65 odsto dece ima neku vrstu deformiteta. Prosečan đak koji je normalno uhranjen treba da ima negde od 20 do 25 kilograma, a oni danas na tu svoju težinu nose ranac koji nije lakši od pet kilograma. Ako još u ranac stave užinu, voće, opremu za fizičko plus flašicu vode od pola litra ispada da dete nosi preko šest kilograma - objašnjava Ćorilić i dodaje:

- Po pravilu, dete ne bi trebalo da nosi više od dva do dva i po kilograma, jer je to za kičmeni stub opasno i nezdravo, a po posturu deteta štetno. Deca kao posledicu imaju skoliozu, iskrivljenu kičmu, koja može biti iskrivljena i u stranu, iskrivljena unazad, odnosno kifozu, ili čak i da budu pogureni, odnosno napred. Deformiteti kičme počinju u najmlađim danima, a kasnije dovode i do ozbiljnih oboljenja kičmenog stuba.