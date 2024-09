- Moramo da vratimo dostojanstvo prosvetarima , a ne da ne smeju ništa da kažu đaku, jer će da zove mamu i tatu, a oni advokata. I da imamo sve zaštite onih koji krše zakone i pravila, a ovi koji su izloženi nasilju ne smeju ništa da kažu. Moramo svi da se pogledamo u oči i da nemamo scene da roditelji idu da tuku profesore jer je dete dobilo jedinicu ili dvojku. Na šta to liči... Po mom mišljenju, tu je mnogo veći problem i tu mora biti fokus rada sindikata prosvetnih radnika - naglasio je Vučević nakon sednice štaba za vanredne situacije, koja je održana u ponedeljak, kada i štrajk jednog dela prosvetnih radnika.

Dodao je da se ide i u izmenu Krivičnog zakonika, gde će napadi na prosvetne i zdravstvene radnike biti posebno tretirani, kao i da će te mere biti usvojene do kraja godine.

- Nastavnici su došli do toga da ne mogu realno da ocene učenike, već nekima lakše pada da poklone ocenu samo da nemaju probleme sa učenicima i roditeljima. To je strašno, zato treba hitno podići disciplinu đaka na viši nivo i u to moraju da se uključe i roditelji. Zato ja tu meru podržavam - naglasio je Zorić.