- Zašto je ovo kvalifikovano kao obično ubistvo, a ne kao teško, ne mogu da dam zadovoljavajuć odgovor iz prostog razlog jer ne znam šta je sve u tom predmetu. Sigurno je tužilac imao svoje razloge. Razlog zašto verujem u to jeste jer je tada tužilaštvo dejstvovalo drugačije nego danas, ona nije mogla samostalno da donese tu odluku, iako pored pritiska porodice, tužilac je ostao pri toj kvalifikaciji, meni to govori da su za to postojali razlozi. To inače u praksi nije baš uobičajeno, pre će biti da osudi na više, pa da se na kraju dobije manje, nego ovako. Organi koji donose odluke da optužbe i osude imaju pregršt činjenica koji ne moraju da budu shodni dokazima, recimo da li je neko ranije u životu počinio slična dela, to svakako da utiče na visinu izrečene kazne. To nije sastavni deo krivičnog postupka u užem smislu. Dakle, teško je razgovarati o tome jer ispred sebe nemamo sve činjenice, ali i onda bi bilo jako teško. O tim činjenicama, kao i svemu drugom, odluku donose ljudi, a ono što njih rukovodi je vrsta ličnog osećaja prema stvarima, ljudi nisu mašine, kada AI bude zavladao svetom, onda mogu da razumem da imamo neki modificiran model i da se sve gleda po tačnim pravilima, a zasad, ne možemo tako da razmišljamo.