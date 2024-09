- Ovaj ciklon koji je napravio dosta problema Srednjoj Evropi, trenutno je u fazi slabljenja, tako da u tim krajevima dolazi do razvedravanja, pa narednih nedelja neće biti padavina. Kada je reč o našoj zemlji, padavine očekujemo na zapadu, ali i na jugu, Srbije i one će biti u vidu kratkotrajnih lokalnih pljuskova, popraćene grmljavinom. Međutim, to nije količina padavina koja dostiže upozoravajuće nivoe. U suštini, situacija je u praćenju, dobro je sa ovog aspekta što su naša korita bila prazna, i onda je lakše da te velike vode prebrodimo na pravi način. U svakom slučaju, dobra je vest da u tim krajevima neće biti daljih padavina - započeo je Sovilj, pa nastavio: