- Aplikacija će imati softver gde ćemo moći sami da unesemo sve podatke. On ne košta ništa. Ako putujemo, unosimo podatke gde želimo da putujemo i kada se vraćamo. To mora najmanje tri dana ranije da uradimo - kaže Aleksandar Seničić.

- Ono što može biti potencijalan problem, to je da nam aplikacija ne dozvoli da sami unesemo svoje podatke, jer će to morati kasnije da se radi. Videćemo sve sredinom oktobra kad nam stigne aplikacija. Dakle, od 10. novembra pa do maja meseca traje prvi korak, moraćemo svako putovanje da prijavimo. Ovaj korak je uvod u ETIAS, on više nije kontrola boravka već dozvola boravka. 98 odsto ljudi neće biti odbijeno, ali uvek postoji mogućnost - dodao je.