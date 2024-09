- Što da ne, ja bih otišao u vojsku, malo da se dovedemo u štos što bi stariji rekli. Da se spremimo fizički, jer svakako je to dobra životna škola. Znam da neki naši vršnjaci i nisu za to, glavni argument im je da ih mrzi da ustaju rano ujutru - kaže za "Rinu" mladić iz Čačka.

- Ja sam služio vojsku i smatram da je armija jako važna za budućnost kako naše omladine, tako i za budućnost naše zemlje. Nema jake Srbije, bez jake armije to je sigurno. Mladi se koliko vidim sada plaše te vojske, ali verujte nema razloga. Ja sam za vraćanje tog obaveznog vojnog roka za muškarce, svima će to dobro doći - rekao je malo stariji Čačanin .

- U Senti sam služio vojni rok i mogu reći da je to mnogo dobra stvar. Uveo bih to ponovo, ali ne onoliko dugo koliko je bilo ranije.Već da traje tri, četiri do šest meseci najduže. Jer, tu vosjku treba i nahraniti, veliki su troškovi i vode i svega. Ali, svakako to je veoma dobra stavr koja svakog muškarca priprema za životne izazove - kaže Čačanin.