Za sve postojeće, ali i buduće članove „Sa nama na putu” programa lojalnosti „broj 1” za vozače u Srbiji, kompanija NIS je pripremila specijalna jesenja iznenađenja.

Naime, svi novi članovi „Sa nama na putu” programa lojalnosti do kraja oktobra, uz prvu kupovinu od najmanje 10 litara bilo kog goriva, dobijaju G-Drive letnji auto glass od tri litra, i to za svega 1 dinar! Ali to nije sve - prilikom svake kupovine ostvaruju i dodatne pogodnosti i uštede koje jedan od najvećih programa lojalnosti u Srbiji nudi.

Kako u nekoliko lakih koraka da ostvarite sjajne uštede na NIS Petrol i Gazprom benzinskim stanicama, ukoliko već niste član njihovog programa lojalnosti:

1. Putem Google Play-a, App Store-a ili AppGallery-ja preuzmite i instalirajte „Sa nama na putu“ mobilnu aplikaciju.

2. Registrujte se brzo i jednostavno.

3. Prilikom svake kupovine, očitajte na kasi QR kod iz vaše mobilne aplikacije i uživajte u još većim uštedama koje pruža program „Sa nama na putu“.