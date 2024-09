Posle višegodišnje pravne borbe, Leskovčanka Tijana Prizrenac Nedeljković (38) dobila je pred Apelacionim sudom u Nišu presudu da, embroni koje su ona i njen sada pokojni suprug odlučili da zamrznu - pripadaju njoj. Borila se za pravo da nastavi proces vantelesne oplodnje, jer su nakon što joj je muž preminuo, Uprava za biomedicinu i Ministarstvo zdravlja smatrali da je to protiv Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji.

Do sudskog spora, kako Tijana kaže za "Novosti", došlo je zbog tumačenja člana 41 Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji koji ima samo jednu rečenicu i koja glasi da je u postupku vantelesne oplodnje dozvoljeno upotrebljavati reproduktivne ćelije, odnosno embrione od davalaca koji su živi. A, Tijana i njen suprug su embrione zamrzli pre njegove smrti i nisu davaoci koji su odustali od embriona . Upravo ova činjenica tj. tumačenje reči "davalac" bila je presudna da Tijana konačno dobije spor.

- Izneneđenje za nas stiglo je 2016. godine kada je moj suprug na jednom kontrolnom pregledu uradio spermogram. Po savetu lekara ušli smo u proceduru zamrzavanja embriona u jednoj leskovačkoj privatnoj klinici. Ubrzo se, međutim, stanje supruga pogoršalo i on je preminuo. U trenucima kada mi se muž borio za život, saznala sam da neću moći da koristim te embrione, pa smo suprug i ja uz pomoć advokata sačinili zaveštanje po kome mi on dozvoljava da ih koristim posle njegove smrti. To, međutim, nije bilo dovoljno da ostvarim svoja prava i pokrenut je sudski postupak.