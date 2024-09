- Ljudi percipiraju da brzina od 50 km na čas koliko je ograničenje nije velika brzina. Ako vam kažemo da u jednoj sekundi u kojoj prelazite 13 koma devet, odnosno 15 metara u jednoj sekundi koliko ide prosečno reagovanje vožača, vi shvatite da to uopšte nije mala brzina - rekao je Vladimir Jevtić, stručnjak za bezbednost saobraćaja i dodao:

- Vi u gužvi imate većinu vozača koji to poštuju i imate ekstreme koji drastično ispadaju iz tog sistema. To su oni sposobni vozači koje mi vidimo u praksi, sad cu ja da ti pokažem kako mogu brže da stignem do posla. I takav vožač povećava 15 puta rizik po pređenom km da se dogodi saobraćajna nezgoda.