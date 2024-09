Ona podseća da minimalna dužina kose treba da bude 30 santimetara, a za jednu periku potrebno je pet, do šest donacija. Akcija nema rok jer, nažalost, stalno ima novoobolelih. Perike su potrebne devojčicama od pet, šest do osamnaest godina, stigli smo do 600 donacija iz našeg salona u tu svrhu, a urađeno je nekih sto perika, kaže Vesna. U njen salon juče je došla Marina Kuzmanović iz Loznice da treći put pokloni kosu, a prvi put je to učinila kada je bila sedmi mesec trudnoće.