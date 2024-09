Međutim, neki roditelji po svaku cenu žele da vide svoje dete u nekom od najisplativijih sportova da bi njihov talenat " prodali Zapadu ". Sportovi preko kojih je moguće upisati se na koledž u Americi su košarka, fudbal, odbojka, kajak i plivanje, a često i tenis . Iako možda deca ne pokažu interesovanje za neki od ovih sportova, roditelji smatraju da je to "prolazna faza" i da će deca u veći trud izabrani sport zavoleti, a to naravno ne bude tako.

- Nije dovoljno samo upisati dete, potrebno je odricanje, a najvažnije od svega je da dete zavoli ono čime se bavi, jer kada ima motiv on postiže i rezultate. U tim slučajevima neka deca razviju psihosomatiku, budu pod pritiskom, pa budu pretirano nervozna, i imaju eksplozivno ponašanje. To može da se vidi i kod one dece koje roditelji recimo pritiskaju da imaju sve petice u školi. To je ista vrsta pritiska. Treba da ispune očekivanja roditelja, a tada mališani osećaju pritisak i ne žele da iznevere roditelje i misle da ako iznevere da ih roditelj onda neće voleti i tako deca postaju isfrustrirana i budu nervozna. Neka mogu rayviti i psihosomatiku i da dobiju osipo po koži, da imaju stomačne probleme i tako dalje. To ostavi trag neke dece, sve zavisi od deteta do deteta - kaže za "Telegraf" Dragana Ćupurdija.