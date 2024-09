U Srbiji će danas biti oblačno vreme sa kišom, uz temperaturu do 25 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod .

Ciklon "Boris", koji se postepeno gasi iznad Tirenskog mora, rubom će uticati i na vreme u Srbiji. Pre podne kiša i pljuskovi u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima, a posle podne mestimično i na zapadu, i istoku Srbije. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, na severozapadu zemlje severoistočni. Najniža temperatura od devet do 14, najviša dnevna od 19 do 22, na severu Vojvodine i do 25.