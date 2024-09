Najveće poplave u Evropi, u poslednje dve decenije, do sada su odnele 23 života. Ciklon Boris urušava je područja centralne i istočne Evrope, od Nemačke do Rumunije. Poplavni talas stigao je do Budimpešte, a sada se kreće ka Hrvatskoj i Italiji.

- Nema potrebe za brigom, s obzirom na to da se radi o bujičnim poplavama u Evropi, zahvaljujući nažalost tom ciklonu Boris, nas je to zaobišlo i samim tim mi ćemo samo dočekati pritoku reke Dunav kome će nešto da se poveća nivo, ali to ne znači da ćemo imati poplave kao 2014. godine. Moram da napomenem da smo 90 dana bili na visokim temperaturama i prosto je zemlja suva, tako da čak i da nas je zakačilo to, ne bi nas preterano pogodilo. U ovom trenutku je potpuna spremnost pripadnika MUP-a i Rečne policije, pripremljene su ekipe, čamci, pa mogu da reaguju kao zapete puške u svakom momentu. Najveći momenat porasta Dunava biće 24. i 26. septembra, a to neće uticati na tok i nivo Save. Svakako apelujemo na vlasnike plutajućih objekata da bolje vežu svoje objekte i čamce kako ne bi došlo do otkidanja.