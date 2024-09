- Cigarete i pejdžeri su dve različite kategorije. Cigarete imaju baterije, moglo je da dođe do zapaljivanja samih baterija, sa obzirom da se one ponašaju veoma nestabilno trenutno. Što se tiče pejdžera, nije problem u proizvodnji jer tu prethodi mnogo testiranja, tako da se opet vraćamo na baterije - naveo je na početku Kočović.

- Što se tiče sajber napada na Liban i Siriju, otkriveni su pejdžeri i optužena je tajlandska kompanija koja godišnje izveze 240.000 jedinica. To je veoma velika količina, koja završi u Mađarskoj. Zatim to dođe do firme iz Bugarske, čija je direktorka rekla da nemaju veze sa tim. Strani novinari su došli do zaključka da je do 2020. godine postojala kompanija sa istim imenom koja je ugašena. Postavlja se pitanje koliko je trajala operacija, a odgovor je između par meseci i nekoliko godina.