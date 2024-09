Andrea je sa 24 godine odlučila da se prijavi za dobrovoljno služenje vojnog roka. Osnovnu obuku prošla je u Prvom centru za obuku u Somboru, a specijalističku u Centru za obuku veze, informatike i elektronskih dejstava u Gornjem Milanovcu. Razlog da služi u vojsci svoje zemlje bila je želja za odanosti, ali i to da se nađe svojoj državi ukoliko za to bude bilo potrebe.

Najteže joj palo kopanje stojećeg rova

Puniji oslabe, mršavi se ugoje

"Dobro druženje i vreme puno šale i smeha (kada se to može), dobrog odnosa sa starešinama koji su zaista uzor svakom mladom čoveku i to moraju i ostati. Vojska jeste promenila moj život i pogled na svet jer je zaista dragoceno proći svaki deo vojne obuke i suočiti se sa izazovima koje vojska donosi. Kada se osećaj ponosa što ste uopšte tamo i upornost i trud iskombinuju - to je ono što vas dalje vodi kroz život. Očvrsne se i u fizičkom i psihičkom smislu, tu nema dileme. Ponos je biti vojnik i nositi uniformu, dragocen je to osećaj koji vas ne pušta i traje", kaže ona.