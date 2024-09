"Mi smo već zagazili u jesen, septembar je jesenji mesec, to se pokazalo i pre neki dan kad je bilo onako izraženo zahlađenje, znači na velika vrata smo ušli u jesen, ali ipak do kraja septembra biće toplije vreme, sa temperaturama oko ili malo iznad prosečnih vrednosti. Maksimalna temperatura od 21 do 25 stepeni, početkom naredne sedmice čak ponegde i do 27, uglavnom suvo i sunčano", kaže Todorović.