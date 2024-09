Vizualizacija medijske scene

Konkurs je otvoren kroz projekt „Improving ASMEDI Newsletter – Framing media perspectives for new time and new audience“ i realizuje se u okviru #SustainMedia Programme, koji kofinasiraju Evropska unija i Nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj. Sadržaji nastali tokom realizacije projekta isključiva su odgovornost Asocijacije medija i ne odražavaju nužno stavove EU ili Nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.