- Ko je imao prava da minimalizuje život i smrt mog sina? Zašto se dešavaju greške, zašto se dešavaju propusti, zašto je neko to tako gurnuo i sa kojim pravom. Ja javno tražim pomoć i tražim od nadležnih institucija da vide kako ćemo ispraviti grešku. Ja nisam rađala sinove da ih neko smatra samo predmetom, da neko to odbaci i ostavi u nekoj fioci da pada pršina.

- Kada se desila nesreća, nema tragova kočenja, nema obeleženo da je kočio, tablica na autu ne znamo gde se nalazi, nema je u zapisniku, nema je nigde, možda je on udaren, nošen. Ukrasne lajsne na Citroenu C5, vozilo taksija, otpale su. Ja ne znam da li je u tom trenutku vozaču možda mu je nešto skrenulo pažnju. Moj sin je stajao pored barijere, možda mu je nešto skrenulo pažnju. Možda je on izgubio kontrolu. Moj sin je udaren levom stranom. Lajsne na autu, sa leve strane, nema je nigde, otpale su. Znači, to je opis izgleda automobila sa obraćenog veštačenja koji se desio 17. marta, gde on kaže da kočioni sistem nije pravilno radio, gde maglenke, znači osvetljenje nije bilo u redu. Što je najstrašnije, u tom momentu Citroen C5 ima pneumatike različitih modela, različite vrste istrošenih šara.

Po rečima Dejane Tomić, majke Vukašina Tomića, vozač je tvrdio da je kobne noći preko Brankovog mosta vozio brzinom od 50 km na čas. Tom prilikom Vukašin zadobija 16 teških povreda. Znači, nastaju aneurizma aorte, glavne aorte, zbog koje dobija izliv krvi u celom telu, prelom pubične kosti, prelom butne kosti, prelom leve cevanice, grupu preloma oba kolena, prelom levog stopala, prelom sedmog pršljena kroz koji prolazi kičmana vena i povredu glave. Vozač je u svom iskazu, kada je bio svedok, rekao da je davao znake života, kad mu je prišao. Hitno je pozvao svedok, dečko koji se na zadnjem sedištu. Interesantno je to da se iskazi ne slažu od vozača i od svedoka. Vukašin ostaje u dubokoj komi na mašini za disanje do 19. aprila - rekla je Tomić i dodala:

- Kulturno je čovek me je obavestio i rekao: Dobio sam poziv od prvog zamenika iz trećeg tužilaštva. Obaveštava me da je predmet, to je nesreća Vukašinova vraćena na početak. Znači, radi se revizija. Ja kažem, to je ubistvo iz Nehata, to nije pešački prelaz. Moj sin je pogrešio što je bio na tom mesto, ali pogrešio je Aleksandar Šćepanović. Tu mora da postoji podeljena odgovornost.