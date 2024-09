Mnogi ljudi, pogotovo s dolaskom hladnijeg vremena kada kreće i veća aktivnost virusa, počnu s preventivnim uzimanjem raznih preskupih vitamina i drugih suplemenata. Međutim, nepravilna i neracionalna upotreba ovih dodataka ishrani može rezultirati pogoršanjem ili oštećenjem zdravlja, a u pojedinim slučajevima se čak povećavaju šanse za nastanak raka, upozoravaju stručnjaci.

Na oprez je pozvao i dr Miloš Babić, naš poznati neurobiolog i molekularni biolog koji živi i radi u San Dijegu, koji je u svom blogu detaljno, s naučne strane, analizirao efekte najpopularnijih suplemenata.

- Vitamin A veoma je važan za mnogo procesa u organizmu i nije čudno da njegov nedostatak može dovesti do raznih problema: ako pratimo smrtnost iz svih razloga, nedostatak vitamina A povećava ukupnu smrtnost skoro trostruko. Ogromna razlika. Ali nije jedina: osobe koje imaju višak vitamina A u krvi takođe imaju veću smrtnost nego što je normalno, za čitavih 20 odsto. Naizgled, to znači da je bolje imati višak nego manjak. Ali vitamin A se nalazi u gomili hrane, uključujući tu šargarepu, ribu, sir, jaja, mleko... - započeo je on analizu u blogu "Vitamini, suplementi, prednosti, opasnosti" i dodao da je danas u zemljama van Azije i Afrike nedostatak vitamina A prilično retka stvar:

Većina ljudi ima nedostatak D3 Sa druge strane, dr Miloš Babić ističe i da postoje i suplementi koji imaju jasne i potvrđene pozitivne efekte, pogotovo u specifičnim situacijama. - Na primer, suplementacija folatom (folna kiselina, vitamin B9) izrazito je važna tokom rane trudnoće, jer čak i privremeni nedostatak može da dovede do ozbiljnih poremećaja u razvoju fetusa - navodi on i ističe i da je korišćenje vitamina D3 generalno korisno, jer ogromna većina stanovništva ima nedostatak, ali da je i tu potrebna konsultacija s lekarom. Korisni mogu biti i magnezijum, riblje ulje bogato EPA, kreatin... Ali samo za određena stanja i ako se koriste pod određenim uslovima.

- Ako imate adekvatnu ishranu, koja je za zdravlje mnogo važnija nego bilo koji suplementi, veoma je mala šansa da imate nedostatak ovog vitamina - što znači da će većinu nas uzimanje tableta dovesti do tog štetnog viška - napominje on.

Završili u urgentnom

Dodaje i da su studije ustanovile da pušači koji uzimaju dodatni vitamin A imaju znatno veću šansu da dobiju rak pluća.

- Muškarci koji ga uzimaju češće dobijaju rak prostate i imaju smrtonosnije oblike tog raka. Osobe sa anginom pektoris imaju više problema ako uzimaju dodatni vitamin - objašnjava on, dodajući da, s druge strane, žene koje su preživele rak dojke imaju bolje ishode ako uzimaju dodatni vitamin A, kao i ljudi koji su preživeli rak kože.

Preporuke - Dodaci ishrani se ne mogu koristiti kao zamena za raznovrsnu ishranu - U izboru dodatka ishrani posavetujte se s lekarom i farmaceutom - Dodatke ishrani kupujte samo na mestima ovlašćenim za prodaju ovih proizvoda - Deklaracija svakog dodatka ishrani u prometu mora da sadrži podatak o broju i datumu upisa u Registar dijetetskih proizvoda Ministarstva zdravlja - Pridržavajte se svih uputstava i upozorenja navedenih na deklaraciji - Deklaracija svakog dodatka ishrani mora da sadrži upozorenja o potencijalnim opasnostima primene dijetetskog suplementa u kombinaciji s drugim proizvodima ili lekovima - Preporučena dnevna doza dodatka ishrani se ne sme prekoračiti - Mnogi dodaci ishrani, zbog prirode aktivnih i pomoćnih sastojaka, nisu namenjeni deci, trudnicama, dojiljama i osobama koje boluju od određenih hroničnih bolesti - Pre upotrebe proverite da li ste preosetljivi ili alergični na neki od sastojaka proizvoda - Dodatak ishrani koristite samo u naznačenom roku trajanja * Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"

Vitamin B je, kaže, kompleks raznih supstanci koje su relativno bezbedne i koje je teško predozirati. Ali uz suplemente, prevelike doze se redovno događaju:

- Ljudi uzmu dnevni multivitamin, onda počnu da dodatno uzimaju B-kompleks, pa onda na to dodaju neki suplement "za nerve" u kome se nalazi još B vitamina i odjednom završe u urgentnom centru. Prevelike doze vitamina B3 mogu da dovedu do opasnih padova pritiska, ekstremnog umora, ubrzanja srca, a dugoročno i do oštećenja jetre. Suviše vitamina B5 dovodi do unutrašnjeg krvarenja, a višak vitamina B6 do progresivnog oštećenja nerava i bolova u ekstremitetima.

Vitamin C mnogi ljudi uzimaju u zaista velikim dozama, a prodaje se u milion oblika i pakovanja i on, kaže dr Babić, jeste važan za imunitet i mnoge druge procese u organizmu, ali - samo dok je prisutan u vrlo specifičnoj koncentraciji.

- Naše telo ekstremno pažljivo kontroliše nivo vitamina C u krvi, pre svega tako što ograničava maksimalnu količinu koja se može iz creva apsorbovati u datom periodu vremena. Dodatni vitamin C koga uzmete u multivitaminima ili tabletama prosto prođe kroz creva; ako uzmete odjednom veliku dozu, vaš organizam to urgentno izbaci tako što proizvede proliv. Ako iole veća doza nekako uspe da dođe u krvotok, bubrezi po hitnom postupku taj višak izbacuju u bešiku.

Biljni suplementi bez kontrole

Porast upotrebe dodataka ishrani

Zbog veoma raznovrsnog sadržaja i namene, poslednjih decenija beleži se stalni porast upotrebe dodataka ishrani među svim starosnim kategorijama stanovništva, upozorio je ranije i Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut": - Istraživanja koja su ispitivala informisanost potrošača o ovim dijetetskim proizvodima i razlozima za njihovu upotrebu ukazuju da se često izbor dodataka ishrani vrši bez prethodnog saveta s lekarom. Nepravilna i neracionalna upotreba može rezultirati pogoršanjem ili oštećenjem zdravlja - navodi se na sajtu "Batuta".

Od cinka zavisi mnogo procesa u organizmu, pre svega funkcija imunog sistema, ali u iole većim dozama, cink postaje snažno toksičan za nervne ćelije, nakon čega dovodi i do teške anemije i neutrofilije, navodi dr Babić, koji objašnjava da potencijalno opasni mogu biti i razni drugi biljni suplementi koji ne prolaze kroz ozbiljne kontrole kvaliteta.

- Suplemente treba tretirati kao nešto što je rizično, ali što ste odlučili da ipak uzmete iz specifičnog razloga. Ako uzimate neki suplement dugotrajno, to radite zato što on vidljivo i jasno pomaže problemu koga niste uspeli da rešite na druge načine. Da bi se opravdao rizik, život sa suplementom mora biti jasno i vidljivo bolji nego život bez suplementa. Ako umesto toga uzimate suplemente onako kako to radi većina: eto, dobro je za nešto, prirodno je, nema veze - šanse su da time sebi nanosite i ekonomsku i zdravstvenu štetu.

I prof. dr Slobodan Janković, klinički farmakolog Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, ističe za Kurir da unošenje vitamina na svoju ruku, posebno preko preporučene granice, nosi sa sobom rizik.

