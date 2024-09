Ipak, jedan njegov gest oduševio je sve, jer je ovaj muž svojoj ženi herioni posvetio poseban znak pažnje koji stoji u ćuprijskom parku. Naime, on je postavio ploču na kojoj jasno piše "Mala žena, velikog srca – Željka Prokić" i sve to je zaokruženo takođe u obliku srca.

- Ona je naša heriona, naš borac i naše sve na svetu. Koliko god da joj govorimo da je volimo i to pokazujemo, uvek mislimo da je malo. Zaista je jedna žena velikog srca, koja je zbog našeg sina žrtvovala svoj život. To je ljubav koja se ne može opisati rečima, svako učinjeno delo je ponavljam, malo. Naš Matija je rođen poslednjeg dana šestog meseca, ušao je čak i u Ginisovu knjigu rekorda, jer je u rekordnom roku skinut sa svih aparata. Što bi rekao dr Stanojević ovo dete žuri da živi. Od bebice rođene od 1.140 grama i dužine 39 centimetara izrastao je u dobrog mkadića, treći je razred Gimnazije i on je naš ponos i sreća, emotivno je rekao Saša za RINU.