„Vreme izlaska na intervenciju, koliko vremena prođe od trenutka kada neko pozove na ovaj naš sistem koji je praktično još u povoju. Trenutno je to 193, a planiramo da to sve objedinimo u jednom broju, jer i dalje postoje zabune, neki ljudi misle da je 92 ili 93. Neki nisu svesni da je 192 za policiju, a 193 za vatrogasce, 194 za Hitnu pomoć. Mi sve to hoćemo da objedinimo na jednom broju 112. Za to je potrebna i platforma i logistika i da bude zastupljeno na teritoriji cele Srbije“, rekao je ministar i dodao da se očekuje da u prvoj polovini sledeće godine sistem 112 počne sa radom.