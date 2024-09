- Možda vojne veštine treba da ima svaki mladi čovek, naravno, ko to želi. Ne treba nikog terati ako neko ne želi. Ali kažem, osnovne vojničke veštine treba da stekne svako jer živimo u svetu u kojem ne znamo da li će biti svetski rat i kako će ko da preživi. Prosto da prođu neku obuku preživljavanja. Ne mislim na obuku ubijanja, nego na obuku preživljavanja u takvim situacijama. Osnovne neke pojmove da ljudi, odnosno mladi steknu o tome šta je rat i kako u ratu preživeti kao čovek. Treba svako da se oduži državi, pa ako mora, mora. Tu ništa onda ne mogu da uradim ni ja, ni on, ni niko. Sigurno da bih savetovao da svako ode da vidi kako to izgleda, da možda prođe neku osnovnu obuku, da nauči neku osnovnu disciplinu, osnovno rukovanje oružjem, svima je to potrebno. Pogotovo danas kakva su ova turbulentna vremena - naveo je profesor Bjegović.

Da li je 75 dana dovoljno za novu generaciju vojnika?

Korišćenje mobilnih telefona

- Mislim da to apsolutno neće predstavljati nikakav problem, naravno, za vreme teorijske nastave i obuke neće biti dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, kao što to nije dozvoljeno ni u osnovnim i srednjim školama. Ali to ne znači da vojnik neće imati pravo da koristi mobilni telefon, već će to biti omogućeno za vreme slobodnih aktivnosti. I mislim da oko toga apsolutno neće postojati nikakav problem, tako da to je samo jedna, da kažem, sitnica o čemu će se naravno voditi računa. Vodiće se računa da svi ti uslovi u određenom smislu budu prilagođeni upravo ovom dobu i kako god god bi nazvali ovu tehnološku revoluciju. Znate, nekad, naravno kad nisu postojali mobilni telefoni o tome i nije bilo reči, nije bilo razgovora. Ali mislim da je to najmanji problem za jednog budućeg mladog vojnika koji će stati u stroj - rekao je profesor.