U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno vreme, najavio je Republički Hidrometeorološki zavod.

U zapadnim, centralnim i južnim krajevima mestimično će biti kiše, a na severu suvo sa sunčanim intervalima. Duvaće slab do umeren istočni i severoistočni vetar koji će u Podunavlju i Pomoravlju povremeno biti jak. Najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša od 19 do 24 stepena.

U Beogradu će ujutro i pre podne pretežno biti oblačno i suvo. Popodne se očekuje postepeno razvedravanje, uveče i noću pretežno vedro. Istočni vetar će biti umeren do jak, a oslabiće kasnije popodne. Najniža temperatura od 13 do 16 stepeni, najviša oko 22.

Printscreen/RHMZ

Količina padavina do 20 mm

"Danas u zapadnim, centralnim i južnim delovima Srbije umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim plјuskovima, ponegde uz mogućnost grmlјavine i uz prosečnu količinu padavina od 5 do 20 mm. U ostalim krajevima uglavnom suvo, tokom dana sa sunčanim intervalima uz pojačan istočni vetar u Podunavlјu i Pomoravlјu. Najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepeni.

Od subote do ponedelјka jutra hladna, u toku dana pretežno sunčano i toplo u svim krajevima. Zatim promenlјivo oblačno, u utorak (24. septembar) posle podne i uveče kiša i lokalni plјuskovi s grmlјavinom se očekuju uglavnom na severozapadu, a u sredu i u ostalim krajevima", najavio je RHMZ.

Printscreen/RHMZ

Vreme naredna 3 dana

Subota: Jutro hladno. U toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 6 do 13, a najviša od 22 do 25 sstepeni.

Nedelja: Jutro hladno. U toku dana pretežno sunčano i umereno toplo. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 4 do 12, a najviša od 23 do 26 stepeni.

Ponedeljak: Jutro hladno. U toku dana toplo, pre podne pretežno sunčano, posle podne malo do umereno oblačno. Vetar slab i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 13, a najviša od 24 do 27 stepeni.

Hidrološko upozorenje

"Na Dunavu narednih dana vodostaji će biti u porastu. Dostizanje i prevazilaženje granica redovne odbrane od poplava očekuje se: kod Apatina 20. septembra, kod Novog Sada 21. septembra, a kod Bogojeva i Bačke Palanke 22. septembra sa tendencijom dalјeg porasta.

Vrh talasa kod Bezdana očekuje se 25. septembra, a kod Novog Sada 27/28. septembra ispod granica vanredne od poplava", upozorio je RHMZ.

Printscreen/RHMZ

Upaljen meteo alarm

U jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na prostoru Kosova i Metohije na snazi je žuti meteo alarm zbog kiše. Ovo upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.