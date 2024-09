Redovna odbrana od poplava proglašena je juče na severnom toku Dunava kod Bezdana i Apatina , a danas će biti proglašena na slivu te reke do Slankamena, saopštila je Pokrajinska vlada.

To je rečeno na sastanku pokrajinskog sekretara za vodoprivredu Vladimira Galića i direktora JP "Vode Vojvodine" Srđana Kruževića s predstavnicima opština koje se naslanjaju na Dunav, a o aktuelnoj situaciji i porastu vodostaja Dunava, "imajući u vidu poplave u zemljama Evrope".

- Verujemo da će (Dunav) ići do linije vanredne odbrane od poplave, ali na nama je da budemo spremni - rekao je Galić.

Na sastanku je rečeno da je Dunav porastao u Bezdanu i Apatinu za metar u odnosu na utorak, a u Novom Sadu 70 centimetara, te da se očekuje rast za još dva i po do tri metra, "čime će doći do linije vanredne odbrane".

Rekao je da ne postoji opasnost po Srbiju, poput država Evrope koje se suočavaju s poplavama , te upozorio da će biti razloga za zabrinutost ukoliko dođe do topljenja snega u Austriji i ako se taj talas preklopi sa aktuelnim. Nadležni su na sastanku uputili predstavnike lokalnih samouprava kako da postupaju u slučaju plavljenja područja na teritoriji njihovih opština, te je dogovoreno da će biti u svakodnevnom kontaktu i komunikaciji kako bi se pratilo stanje.

Rojters prenosi da je dozvoljeno da se poplavne vode, koje je pokrenuo ciklon Boris, razliju i po poljoprivrednom zemljištu. U mađarskoj prestonici Budimpešti Dunav je već stigao do zgrade parlamenta, ali je njegov nivo i dalje u porastu. Očekuje se da će na vrhuncu sutra ili u subotu biti iznad 8,5 metara.

Ljudi brinu šta će se desiti sa svim tim balvanima ako zaista dođe do poplavnog talasa i da li veliki komadi drveta i stabla mogu zakrčiti vodene puteve ili oštetiti objekte na obali.

- Voda ima strašnu ćud i nepredvidiva je. U slučaju iznenadnog porasta vodostaja, reka bi lako mogla da odnese ove balvane, što bi verovatno moglo dovesti do problema. Ne može se ništa sa sigurnošću tvrditi, ali pitanje je - da li balvani i velika stabla u vodi mogu blokirati vodene puteve, oštetiti infrastrukturu ili čak prouzrokovati štetu na brodovima i mostovima nizvodno. Postavlja se pitanje da li su preduzete sve mere zaštite kako bi se sprečila potencijalna šteta ukoliko dođe do poplava, pa sve to bude odneseno vodom - komentariše jedan Apatinac.