- Sa nama će se predstaviti svi piloti i ekipa Galeb tima, uglavnom ovaj avion, svi oni, nikada ne bi mogli da lete da nije dostaljudi u pozadini koji to održavaju, potrebno je mnogo rada na zemlji da bi avion proveo malo vremena u vazduhu. Pilot sam već pet godina, mada sam ceo život to voleo i želeo, a sada mi se ispunila šansa. Danas je dosta lakše postati pilot, postoje razne škole, obavite preglede, obavite informativni let. Svi zaljubljenici u vazduhoplovstvo, a što se nas tiče, posebno pozivamo sve one koji vole Galeba, učestvovaćemo u letnom i statičnom delu izložbe, pa pozivam sve zaljubljenike da dođu 22. septembra. Tu smo svi, pa ko god ima neko pitanje, može da komunicira sa nama.