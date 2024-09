Sergej ima sedam godina i dijagnozu cerebralne paralize . U ispovesti njegove majke, Nataše Vavra, ona je objasnila da je on rođen u 34. nedelji carskim rezom, da je 6 dana proveo u bolnici čekajući slobodno mesto u inkubatoru, a zatim još 29 dana u bolnici

U otpusnoj listi fale bitne informacije po Sergejevo zdravlje,on je progovorio sa 3 i po godine, a dijagnozu cerebralne paralize dobio je tek sa 3 godine i 4 meseca, iako je to i ranije bilo evidentno. Kako kaže, nijedan lekar joj nije dao odgovor šta je uzrok ovog stanja.

- Na patologiji mi je porođaj odlagan 17 dana. Lekar koji mi je privatno vodio trudnoću je i radio u porodilištu i imala sam puno poverenje. On je dobio dve osmice na rođenju, priključen je na kiseonik na 24 sata, niko mi nije rekao da ima komplikacija. Bila sam 5 sati u šok sobi, a nakon toga u bolničkoj, rekli su mi da nisam u šok sobi jer je prevelika gužva i nema mesta. Kasnije sam tek saznala od doktorke da je ostao bez kiseonika na rođenju.

- U nekom momentu sam dobila utiska da ne znaju šta mu je. Menjao je boje, 6 dana je trajala agonija gde nije bio hranjen na flašicu, a na kraju se utvrdilo da ima sepsu. Niko nije ni spominjao da nešto nije u redu, samo da je prevremeno rođen. Sa 6 meseci se bebe same okreću i same sede, mi nismo bili ni blizu. Tu sam počela da brinem. Tek smo tada saznali da je na rođenju ostao bez kiseonika, dakle njemu jedan deo mozga ne radi. Kontrole su bile na 3 meseca, a doktorka je rekla da ne zna šta će biti na kraju. NIšta od ovoga nije zavedeno u otpusnoj listi.

-Ovakvih situacija ima, ali moramo imenom i prezimenom da znamo ko je krivac. Činjenica da je odrađen carski rez prevremeno, to je znak da se dešavalo nešto alarmantno. Da li je bila lekarska greška ili nesavesno lečenje, to će veštaci utvrditi. Da je trudnoća trajala do 40. nedelje, postojala bi šansa da je u pitanju stručna greška, ali pošto postoje zapisi o komplikovanju trudnoće i sama činjenica da carski rez odrađen 6 nedelja ranije, ja skoro sa sigurnošću mogu da tvrdim da greška nije u lekarima - rekao je Milošević.