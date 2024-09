Naveo je da će postavljanje zaštitnih ograda biti moguće i na prugama na kojima se vozi sporije, ukoliko upravljač pruge to smatra neophodnim.

- Do sada nije postojala zakonska obaveza za postavljanje zaštitnih ograda kao sada a u naseljenim mestima ove ograde koje služe za bezbednost istovremeno će biti zaštita od buke jer to je takođe naša obaveza prema zakonu o buci - da tamo gde pruga prolazi kroz naseljeno mesto budu postavljene barijere kao zaštita od buke - rekao je Vesić.

Očigledno je potrebno da se učini nešto dodatno u cilju povezćanja bezbednosti na njima, kao što su postavljeni dodatni saobraćajni znaci na auto-putevima koji upozoravaju vozače da voze u suprotnom smeru iako je to više od onoga što zakon kojim se reguliše bezbednost na putevima nalaže.

- Time se bavi "Infrastruktura železnice Srbije". Oni snimaju sve železničke prelaze i očekujem da će veoma brzo izaći sa predlogom šta treba da se učini, prvo na tih 19 najkritičnijih prelaza, a onda i na ostalim - rekao je Vesić i dodao da će predlog dobiti podršku resornog ministarstva jer je to važno da se uradi.

Govoreći o ulaganjima u železničku infrastrukturu, ministar je pomenuo novu brzu prugu od Novog Sada do Subotice čije testiranje, naveo je, počinje 23. septembra.

- Testiranje će trajati do 10. oktobra, a onda počinjemo uvođenje vozova na probne vožnje kako bismo bili spremni da 25. novembra, kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tražio, pustimo u saobraćaj novih 108 kilometara brze pruge između Novog Sada i Subotice - rekao je Vesić.

- Imaćemo dve vrste vozova. U jednom satu će ići vozovi koji samo staju u nekoliko stanica od Beograd preko Novog Sada do Subotice, dok će u drugom satu saobraćati vozovi koji će stajati na svim stanicama na brzoj pruzi - pojasnio je Vesić.

Kako je dodao, za održavanje tog reda vožnje nam nisu potrebni novi vozovi već će to moći sa postojećim, dok ćemo, kada budu pušteni u saobraćaj novi kineski vozovi, moći da imamo više polazaka brzih vozova.

Vesić je rekao da ćemo, sa postojećih 76 kilometara brze pruge od Beograda do Novog Sada, imati ukupno 184 kilometara brze pruge.

- Naši mađarski prijatelji takođe rade svoj deo brze pruge, to je oko 160 kilometara i ona bi trebalo da bude gotova do kraja 2026. godine - rekao je Vesić i dodao da će se brzim vozom od Beograda do Budimpešte stizati za dva sata i 45 minuta.