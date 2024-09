Bitka na Mačkovom kamenu trajala je od 8. do 22. septembra 1914. godine , a nakon višednevnih borbi nadmoćnija austrougarska vojska prisilila je Srbe na povlačenje.

- Prvi put u istoriji jednom svečanom akademijom je obeležena godišnjica boja na Mačkovom kamenu. Ove godine obeležavamo 110 godina jednog od najznačajnijih istorijskih događaja. Mi je zovemo bitka srpskih oficira koji su stradali na platou Mačkov kamen. To je bila bitka koja je bila prekretnica u istoriji našeg naroda. Mi krupanjci, pa i čitav kraj smo ponosni na tu bitku, iako smo u istoriografiji nekad izostavljeni jer se smatra često porazom za raliku od Cerske i Kolubarske bitke, ova bitka je bila bitka gde je srpski vojnik rekao "Ovde je Srbija rekla sloboda dalje ne može iza su naše porodice, majke naša deca. Tako da Mačkov kamen za nas predstava jednu posebnu vrstu oltara gde mi rado umemo da odemo i odvedemo naše goste da pokažemo gde su naši preci dali svoje živote da bi mi danas slobodno živeli u Srbiji - ističe Stefanović.

- Tačno 342 kilomatara je velika opština Krupanj. Svaki metar je obeležio neki istprijski događaj. Mi jesmo malo mesto, ali imamo bogatu istoriju. Kada krenete od praistoprije, pa dođete do istorije videćete da Krupanj nikad nije bio na margini ni lokalne, niti nacionalne istorije. Brojni ratovi koji su se odvijali nisu nas, nažalost, zaobišli, ali su bili prava prilika da pokažemo naše junaštvo i želju za slobodom.Takođe, brojni kulturno-istorijski spomenici svedoče: Soko grad, Stolice, Bela crkva sve su to lokaliteti koji su deo nacionalne istorije. Na to smo jako ponosni. Zato se trudimo da sve objedinimo i stavimo u turističku ponudu - istakao je Stefanović.