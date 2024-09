- Dugo već vodim sporove sa hrvatskom državom i jedan, za naknadu štete, koji sam pokrenula 2006, izgubila sam jer nisam mogla da dokažem ko je ubio moje dete. Trebalo je da platim 5.000 evra sudskih troškova. Naravno da to nisam imala, pa sam stigla do tadašnje predsednice Kolinde Grabar Kitarović. Dug su mi otpisali kad su videli da nemam nikakve imovine, ali su starijem sinu Saši stavili zabeležbu u katastru na dedovinu.

- Bili su u kabini traktora, a ja u prikolici. Iz šume Zelenik odjednom su izleteli pripadnici hrvatske vojske i počeli da pucaju po nama. Spustila sam glavu, meci su leteli oko mene. Nisam videla da su Siniša i svekar ubijeni. Svuda okolo bili su ranjeni. Pored nas su pre toga prošla jedna kola, sad su stajala zaustavljena, a devojka iz njih je ranjena puzala. Pogođen je i rođak u traktoru iza našeg. Naš je sleteo sa puta i prikolica se prevrnula, ja sam ostala preklopljena ispod. Utom je naišao moj tata s traktorom. On je vozio sporije, jer nije imao kabinu, a mama je stajala pored njega. U prikolici su bile baba i strina. Molio je njihovog glavnokomandujućeg da me izvuku, govorio da sam mu ćerka. Podigli su prikolicu, izvukli me onesvešćenu, polili vodom i počeli da nas gone dva kilometra kroz šumu. Došla sam sebi kad sam čula da neko kaže kako ću ja s ocem i muškarcima iz kolone u Sisak, u zatvor, a žene neka se vrate kućama. Povikala sam gde mi je sin - priča Nevenka.